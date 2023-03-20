20 марта 2023, 07:33
Несколько фур столкнулись на ЦКАД
ДТП с тремя фурами произошло на ЦКАД, один человек пострадал
Утром 20 марта серьезная авария произошла на ЦКАД. Там столкнулись три фуры. Видео и фото с места событий появились в распоряжении «360».
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На кадрах видно, что одна из машин получила серьезные повреждения. По данным источника «360», речь идет о двух автомобиля марки MAN, третья — устанавливается. На месте работают спасатели.
В результате случившегося один человек пострадал. Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
ДТП
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