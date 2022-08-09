Несколько экипажей ДПС гнались за пьяной женщиной-водителем под Истрой

В соцсетях появилось видео задержания пьяной женщины-водителя Opel на Волоколамском шоссе. Ее пытались схватить, по меньшей мере, три экипажа ДПС. Погоня закончилась в городском округе Истра, сообщил РЕН ТВ.

Сотрудники первого полка ДПС «Северный» во время патрулирования 6 августа увидели иномарку, которая ехала, нарушая Правила дорожного движения, на 53-м километре Волоколамского шоссе. Они попытались остановить машину, но безуспешно. Началась погоня.

Госавтоинспекторы несколько раз по громкоговорителю просили водителя Opel остановиться. К преследованию присоединились несколько экипажей ДПС. В итоге остановить автомобиль удалось только на восьмом километре автодороги Истра — Вельяминово — Давыдовское.

Судя по кадрам, 39-летняя женщина-водитель сопротивлялась. В задержании участвовали шесть госавтоинспекторов, еще один оставался на мотоцикле. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области автору статьи сообщили, что на нарушительницу составили административные протоколы.