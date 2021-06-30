Несколько ДТП случилось на трассе «Кола»

Грузовик и рейсовый автобус столкнулись на трассе «Кола». Незадолго до этого на той же трассе случилось еще два ДТП, одно из них массовое. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В первом случае авария произошла в Ленинградской области. Никто не пострадал.

Чуть позже на трассе столкнулись два грузовика. Пострадал один человек.

До этого произошла массовая авария: врезались три грузовика и три легковые машины. Пострадали девяти человек.