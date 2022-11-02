Несколько ДТП и штрафы нашли у скрывшегося с места ДТП в Москве водителя грузовика | 360°

Эксклюзив 02 ноября 2022, 11:33 Несколько ДТП и штрафы нашли у скрывшегося с места ДТП в Москве водителя грузовика Несколько ДТП и штрафы на 14 тысяч нашли у скрывшегося с места ДТП в Москве грузовика

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Грузовик, который скрылся с места смертельного ДТП в центре Москвы, уже ранее попадал в аварии. По данным источника «360», машина засветилась в трех ДТП до сегодняшнего дня.

Первое произошло в 2018 году, второе — 28 мая 2022 года, третье — 9 сентября.

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Однако известно, что в момент аварии утром 2 ноября за рулем был не владелец транспорта. Он заявил, что сдавал свой грузовик.

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Тем не менее за большегрузом числятся 104 штрафа на общую сумму в 106 500 рублей. При этом 100 из них на сумму в 14 тысяч рублей оплачены. Последний пробег автомобиля — 376 тысяч километров.

Смертельная авария на улице 1905 года в Москве произошла утром во вторник. В ней участвовали легковой автомобиль, автобус, такси и грузовик. Таксист и его пассажир погибли, а водитель грузовой машины скрылся.

По предварительным сведениям, за рулем грузовика находился 27-летний мужчина, его сейчас ищут. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram. Личности погибших устанавливаются.