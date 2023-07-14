Происшествия 14 июля 2023, 22:20 Несколько домов загорелись в поселке Белая Березка Брянской области после обстрела ВСУ Mash: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Брянской области, загорелись дома

Читать 360tv в

Украинские войска днем 14 июля обстреляли из артиллерийских орудий поселок городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области. Один человек погиб, двое получили ранения. Несколько домов загорелись, сообщил Telegram-канал Mash.

Вооруженные силы Украины устроили массированный обстрел райцентра. Одна женщина получила серьезную травму ноги и погибла. Мужчину ранили, когда он находился в своем доме. Еще одним пострадавшим стал ребенок школьного возраста, его госпитализировали.

Реклама

Жители насчитали не меньше семи прилетов, артиллерийские снаряды повредили пять жилых домов Белой Березки. В один из них произошло прямое попадание. Несколько построек загорелись.

Село Куршановичи Климовского района попало под обстрел ВСУ 10 июля, сообщил «Царьград». Снаряды запустили в детский сад, почту, магазин и два жилых дома.