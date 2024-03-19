Происшествия 19 марта 2024, 10:12 Несколько домов пострадали после атаки БПЛА в Воронеже Мэр Воронежа Кстенин: при атаке БПЛА повреждены дома, жители не пострадали Глава городского округа город Воронеж Вадим Кстенин / Telegram

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В Воронеже ночью 19 марта нейтрализовали беспилотник. Повреждения жилых домов, административных зданий и машин зафиксировали в Левобережном районе. Жители за медицинской помощью не обращались, сообщил глава городского округа Вадим Кстенин в Telegram-канале.

«В Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания», — сообщил он.

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В дошкольном учреждении, по информации управы, повредили остекление нескольких окон. Вадим Кстенин сообщил, что разрушения устранят, жителям Воронежа помогут в восстановлении.

Дрон, по его словам, обезвредили при помощи систем ПВО и радиоэлектронной борьбы. Жители не пострадали.

Минобороны России сообщило, что два дрона над Белгородской и Воронежской областями засекли ночью. Один из них сбили, другой перехватили.