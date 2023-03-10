Происшествия 10 марта 2023, 15:22 Несколько детей увезли из школы в Москве с отравлением антисептиком — СМИ Shot: в московской школе дети отравились антисептиком из кулера РИА «Новости»

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В одной из школ Москвы произошло массовое отравление. Дети выпили из кулера воду с подмешанным антисептиком. Их срочно госпитализировали, рассказал источник Telegram-канала Shot.

Скорую помощь вызвали в школу в центре города. Дети выпили из 17-литрового кулера воду, смешанную с антисептиком, а потом почувствовали себя плохо. Работники школы вызвали медиков, пострадавших экстренно увезли в больницу.

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В главном управлении СКР по Москве «360» не подтвердили эту информацию.

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Ученики другой школы, на востоке Москвы, подрались, одного из них увезли в реанимацию с переломом костей черепа. Источник «360» рассказал, что десятиклассники сцепились впервые — в переписке оскорбили родственников одного из парней. Конфликт произошел на перемене после второго урока, другие школьники и учителя попытались их разнять. Следком начал проверку, прокуратура проконтролирует ее проведение.