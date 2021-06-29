Несколько детей утонули в Пермском крае

За минувшие сутки в Пермское крае утонили пять детей и одна женщина. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный следком.

По данным информагентства, погибшие утонили в реках Лолог, Обва, Васильевка и Кама. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сегодня в Черногории во время купания в Адриатическом море погиб турист из России. По предварительной информации, у мужчины случился инфаркт.

«В Свети-Стефан из воды извлекли тело утопленника. Насколько сейчас известно, речь идет о пожилом мужчине с российским гражданством, который, предположительно, получил инфаркт во время купания», — отмечается в сообщении.