17 февраля 2023, 00:12
Несколько детей пропали в Санкт-Петербурге за сутки
Сразу пять подростков пропали в трех районах Санкт-Петербурга в среду, 15 февраля. Об этом сообщила Neva.Today.
В полицию обратилась сотрудница органов опеки Выборгского района. Она рассказала, что девятиклассник, который находится на учете в ОДН, исчез. Ранее школьник уже сбегал из дома.
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В этот же день администратор социального центра Выборгского района заявила о пропаже восьмиклассника. Ребенок ушел из учреждения днем, но дома не появился.
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Две восьмиклассницы из Колпинского района, а также девятиклассник из Кронштадтского района тоже пропали. На данный момент сотрудники органов пытаются выяснить обстоятельства случившегося.
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