Происшествия 30 ноября 2022, 13:49 Несколько десятков трупов собак обнаружили в Астраханской области

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В Астраханской области местные жители нашли 60 трупов собак. Полицейские начали проверку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

Трупы животных обнаружили на территории скотомогильника.

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«На место незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия сообщение подтвердилось», — цитирует ведомство RT.

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Правоохранители устанавливают личности людей, которые могут быть причастны к произошедшему.