Почти 20 школьников получили травмы в ДТП на востоке Японии

Серьезное ДТП произошло в префектуре Гумма на востоке Японии. Там столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус. Об этом сообщил ТАСС.

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в котором дети направлялись в учебное заведение. В результате 18 несовершеннолетних получили травмы. Также пострадал учитель, который ехал вместе со школьниками. Пострадавших госпитализировали. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, передали Nation News.