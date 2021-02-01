Несколько десятков сахалинских рыбаков оказались на льдине, которую унесло в море

«Из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина. Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В результате оторванными от берега оказались около 40 человек», — рассказали в пресс-службе.

Правительство региона взяло ситуацию под свой контроль. По данным пресс-службы руководства области, на побережье уже прибыли сотрудники ГИМС, к месту происшествия направились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области, сотрудники муниципальной администрации и полицейские.

В спасательной операции задействовали 22 человека и 14 единиц техники, среди которых машины, снегоходы и лодки. Льдина, на которой находятся люди, не разрушается.