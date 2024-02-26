Происшествия 26 февраля 2024, 13:42 Несколько десятков мусульман погибли при атаке на мечеть в Буркина-Фасо AFP: при нападении на мечеть в Буркина-Фасо погибли несколько десятков человек Nicolas Maeterlinck / Global Look Press

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Группа вооруженных людей атаковала мечеть на востоке Буркина-Фасо, жертвами нападения стали несколько десятков человек. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщило РИА «Новости».

Мечеть, на которую напали преступники, расположена в городе Насьабоани. Атака произошла в минувшее воскресенье около 05:00 (08:00 по московскому времени).

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По словам неназванного источника AFP в силах безопасности, в результате погибли несколько десятков человек. Точное количество жертв он не назвал, но уточнил, что в основном речь идет о мужчинах-мусульманах.

В начале января стало известно о вооруженном нападении вооруженного ножом мужчины на имама мечети и прихожанина в центре Стамбула. Злоумышленника оперативно задержали.