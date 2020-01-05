Несколько десятков машин провалились под лед в Приморье

В Приморье несколько десятков автомобилей, припаркованных у берега в бухте Воевода, провалились под лед. В автомобилях никого не было, никто не пострадал.

«5 января в 09:45 (02:45 по московскому времени) в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что во Владивостоке на острове Русский в бухте Воевода произошел провал вдоль берега. Поступила информация о частичном провале под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, глубина 1,5-2 метра (количество уточняется), расстояние до берега до пяти метров», — сообщили в пресс-службе приморского управления МЧС.

По информации МЧС, никто не пострадал. К месту происшествия направили владивостокских спасателей. Всего автомобили из воды достают более 10 человек. В соцсетях опубликовано видео с места происшествия.

В МЧС отметили, что автомобили провалились частично, и некоторые автовладельцы самостоятельно выехали на берег. ИА PrimaMedia сообщает, что под лед провалилось 45 автомобилей, но к приезду спасателей в воде оставалось около 30 машин.

В ведомстве также напомнили об опасности выезда на лед.