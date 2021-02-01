01 февраля 2021, 09:23
Несколько десятков человек отравились в Красноярске. Под подозрением вода из-под крана
На симптоматику отравления пожаловались несколько десятков жителей в Октябрьском районе Красноярска после того, как выпили трубопроводную воду. По факту этих сообщений работники Роспотребнадзора начали проверку, сообщил «Интерфакс».
В пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС сообщили, что по факту отравления проводится полноценная проверка.
«Прокуратура края начала проверку по сообщениям СМИ об отравлении людей водой в многоквартирных домах в Октябрьском районе города Красноярска», — говорится в сообщении прокуратуры.
В организации «КрасКом» пока не прокомментировали отравления людей.
Ранее в домах, где люди выпили отравленную воду, было отключено холодное водоснабжение, а после его появления жители резко почувствовали недомогание.
В ходе проверки планируется оценить качество водоснабжения, а также проследить за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства, о чем рассказали в пресс-службе ЖКХ.