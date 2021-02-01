Несколько десятков человек отравились в Красноярске. Под подозрением вода из-под крана

В пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС сообщили, что по факту отравления проводится полноценная проверка.

«Прокуратура края начала проверку по сообщениям СМИ об отравлении людей водой в многоквартирных домах в Октябрьском районе города Красноярска», — говорится в сообщении прокуратуры.

В организации «КрасКом» пока не прокомментировали отравления людей.

Ранее в домах, где люди выпили отравленную воду, было отключено холодное водоснабжение, а после его появления жители резко почувствовали недомогание.

В ходе проверки планируется оценить качество водоснабжения, а также проследить за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства, о чем рассказали в пресс-службе ЖКХ.