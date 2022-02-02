Несколько десятков человек эвакуировали с канатной дороги в Сочи. Видео

На горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи остановилась канатная дорога. В этот момент в креслах находились около 35 человек, рассказали в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, предварительной причиной остановки мог стать скачок напряжения. Точные причины уточняются, начались ремонтные работы.

Пассажиров, которые застряли в воздухе из-за аварии, начали эвакуировать. В 16:55 спасатели сняли 26 человек. Работы продолжаются. Руководство курорта организовало пункт сбора для спасенных. Их напоили горячим кофе и чаем.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, специалисты собираются запустить резервный двигатель канатной дороги. Сведений о пострадавших в МЧС не поступало.

Источник фото: 23.mchs.gov.ru

Канатная дорога, где случилось ЧП, проходит на высоте 900—1300 метров над уровнем моря.