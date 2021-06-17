Несколько деревень в Омской области остались без воды

Воду отключили в нескольких деревнях Омской области из-за долгов управляющей компании. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Организация должна поставщику более трех миллионов рублей. После того, как прокуратура начала проверку, воду включили в небольшом объеме.

Местные жители рассказали, что ее дают по графику, при этом набор очень слабый. Чтобы набрать ведро, может уйти несколько часов. Эта история длится уже больше месяца.

Прокуратура продолжает расследование.