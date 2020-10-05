«Несколько человек стали падать». 13 школьникам стало плохо на линейке в Великих Луках

В понедельник во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках три ученика потеряли сознание и еще десять пожаловались на плохое самочувствие. Одна ученица рассказала «360», что дети начали падать почти одновременно. Школьников экстренно госпитализировали в третье отделение городской детской больницы. По предварительной версии, причина случившегося — отравление.

По данным официального Telegram-канала Псковской области, трое находятся в тяжелом состоянии, у остальных состояние немного лучше. Руководитель комитета образования Александр Седунов сообщил, что у учеников взяли анализы, проводится проверка.

Одна школьница рассказала «360», что пострадавшие — дети из разных классов.

«Это было ужасно. Мы стояли рядом, несколько человек стали падать, их начали отводить к медикам, по дороге им стало очень плохо, рвота. Приехала скорая помощь: две машины и машина реанимации», — вспоминает собеседница.

Сама девушка чувствует себя хорошо. Но что могло повлиять на здоровье стольких детей она не знает, но предполагает, что это мог быть перегрев. Перед линейкой ее класс в столовую не ходил.

Пациенты больницы из отделения, которое специализируется на гастероэнтерологии и аллергологии, сообщили о выписке других больных, чтобы освободить места для школьников. Об этом сообщил Telegram-канала «Подьем». Как утверждает одна пациентка, детей везут с отравлением.

Что стало причиной массового недомогания у школьников — пока неизвестно.