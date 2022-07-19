Несколько человек, среди которых ребенок, получили травмы в ДТП в Ивановской области

Серьезное ДТП произошло на автодороге Иваново-Москва в Лежневском районе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

Авария случилась вечером 18 июля. Водитель Renault Logan врезался в двигавшуюся по встречке фуру. В результате легковушку отбросило в кювет. В момент происшествия в машине находились шесть человек. Трое из них, среди которых девятилетний ребенок, получили серьезные травмы. При этом машиной управлял неопытный водитель, о чем свидетельствует желтая наклейка с восклицательным знаком.