Несколько человек сгорели в машине из-за ДТП под Саратовом

Смертельное ДТП произошло в Саратовской области. В результате погибли два человека. Они сгорели в автомобиле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на полицию региона.

Авария произошла на 305-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Саратовской области. Легковой автомобиль столкнулся с фурой. В итоге легковой автомобиль загорелся, водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. На данный момент следователи выясняют обстоятельства происшествия, передало ИА НСН.

Ранее пенсионер попал под машину в Новосибирске. Сбивший его водитель скрылся с места происшествия.