21 января 2021, 15:56
Несколько человек провалились под лед в Краснодарском крае. Один погиб
Несколько человек провалились под лед, когда ночью гуляли на озере в Горячем Ключе. Один мужчина утонул. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на мэра города Александра Кильганкина.
Причиной произошедшего он назвал халатность. На следующий день сотрудники парка остановили нескольких человек, которые планировали на этом же озере кататься на коньках.
«Это страшное происшествие, я выражаю глубокие соболезнования семье погибшего», — добавил Кильганкин.