Несколько человек провалились под лед в Краснодарском крае. Один погиб

Причиной произошедшего он назвал халатность. На следующий день сотрудники парка остановили нескольких человек, которые планировали на этом же озере кататься на коньках.

«Это страшное происшествие, я выражаю глубокие соболезнования семье погибшего», — добавил Кильганкин.