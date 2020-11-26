Несколько человек пострадало в ДТП в Красноярске

По данным информагентства, авария произошла на Октябрьском мосту. Иномарка Toyota не предоставила преимущество и водитель автобуса врезался в столб. «Дни.ру» рассказали, что в результате столкновения пострадали несколько пассажиров и водитель. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.