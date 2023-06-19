19 июня 2023, 18:50
Несколько человек пострадали во время пожара во Владимирской области
Пожар произошел в Собинке Владимирской области. Там загорелся многоквартирный дом на улице Ленина. Об этом сообщило издание «Владимирские ведомости» со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС России.
Ситуация произошла вечером 18 июня. На место происшествия прибыли спасатели. Они эвакуировали четверых жителей дома. Двое человек пострадали.
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Пламя распространилось на площади 12 квадратных метров. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, написали «Народные новости».
Пожары
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