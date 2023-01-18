Происшествия 18 января 2023, 11:56 Несколько человек пострадали в тройной аварии в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону случилось ДТП, в результате которого травмы получили шесть человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

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Авария произошла около одного из домов на улице Пойменной. 36-летний водитель Hyundai Accent врезался в иномарку Mitsubishi Lancer, которую от удара откинуло на встречку, где она вписалась в легковушку Kia. Шесть человек получили травмы.