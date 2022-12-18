18 декабря 2022, 14:24
Несколько человек пострадали в массовом ДТП с автобусом в Москве — источник
Источник «360»: на северо-западе Москвы произошло ДТП с 4 машинами, есть пострадавшие
Массовая авария с автобусом № 451 произошла в Северо-Западном административном округе Москвы, есть пострадавшие. Об этом сообщил источник «360».
ДТП случилось в районе Митино на улице Генерала Белобородова. По предварительным данным, среди столкнувшихся машин, помимо пассажирского автобуса, — легковой и грузовой транспорт. Источник уточнил, что детей среди пострадавших нет.
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На место выехали экстренные службы. Подробности происшествия выясняются.
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ДТП
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