Эксклюзив 18 декабря 2022, 14:24 Несколько человек пострадали в массовом ДТП с автобусом в Москве — источник Источник «360»: на северо-западе Москвы произошло ДТП с 4 машинами, есть пострадавшие

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Массовая авария с автобусом № 451 произошла в Северо-Западном административном округе Москвы, есть пострадавшие. Об этом сообщил источник «360».

ДТП случилось в районе Митино на улице Генерала Белобородова. По предварительным данным, среди столкнувшихся машин, помимо пассажирского автобуса, — легковой и грузовой транспорт. Источник уточнил, что детей среди пострадавших нет.

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На место выехали экстренные службы. Подробности происшествия выясняются.

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