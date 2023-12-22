Происшествия 22 декабря 2023, 13:28 Несколько человек пострадали в массовой аварии на нижегородской трассе

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Массовая авария произошла на трассе Р-158 в Кстовском районе. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

В результате ДТП пострадали несколько человек. Обошлось без жертв. Движение в сторону Арзамаса затруднено.

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На место были направлены сотрудники прокуратуры. Им предстоит дать оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.