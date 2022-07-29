Несколько человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Башкирии

Массовое ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на дороге Стерлитамак-Салават в Башкирии. В результате четыре человека пострадали. Об этом сообщили Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Авария случилась 29 июля около восьми утра на 24 километре трассы. Там столкнулись две иномарки, а также автобус Ford Transit, который перевозил пассажиров из Стерлитамака в Ишимбай. Три человека из автобуса, а также водитель одной из иномарок получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.