Несколько человек пострадали в ДТП на подъезде к Ростову-на-Дону

При столкновении четырех машин на южном подъезде к Ростову-на-Дону три человека пострадали. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

ВАЗ-2107 под управлением пенсионера при перестроении врезался в Mercedes-Benz, который кинуло на ВАЗ-21150, а отечественная легковушка вылетела навстречу КамАЗу. Травмы получили водитель ВАЗ-21150 и находившиеся в салоне женщина и семилетний мальчик. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.