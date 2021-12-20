Несколько человек пострадали в аварии с животными в Башкирии

В Сибае (Башкирия) 19 декабря случилось ДТП, в результате которого пострадали взрослые и подросток. Также погибли две лошади, сообщили в ГИБДД по региону.

Авария произошла на 57-м километре автотрассы Аскарово - Альмухаметово — Сибай. Находившийся за рулем Lada Granta 26-летний мужчина сбил табун лошадей, пишет mkset.ru. В итоге 24-летнюю пассажирку и 16-летнего школьника доставили в больницу. Две лошади погибли на месте.