Несколько человек пострадали из-за столкновения микроавтобуса с автозаком под Петербургом

ДТП с участием микроавтобуса и автобуса, перевозящего заключенных, произошло в Ленинградской области. Авария случилась на шоссе Санкт-Петербург — Невель, написали «Невские новости».

Автомобиль Renault Master наехал на автобус с заключенными, стоявший на обочине дороги. В результате пострадал водитель Renault и трое осужденных из колонии в Островском районе. Всем оказана медицинская помощь.