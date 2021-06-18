18 июня 2021, 11:50
Несколько человек пострадали из-за столкновения микроавтобуса с автозаком под Петербургом
ДТП с участием микроавтобуса и автобуса, перевозящего заключенных, произошло в Ленинградской области. Авария случилась на шоссе Санкт-Петербург — Невель, написали «Невские новости».
Автомобиль Renault Master наехал на автобус с заключенными, стоявший на обочине дороги. В результате пострадал водитель Renault и трое осужденных из колонии в Островском районе. Всем оказана медицинская помощь.