Происшествия 20 июля 2023, 15:23 Несколько человек получили травмы в столкновении легковушки и грузовика в Пензе

Читать 360tv в

ДТП произошло в Пензе на Южной поляне на улице Калинина. Там столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.

Авария случилась 18 июня около двух часов дня. На трассе столкнулись Lada Priora под управлением 19-летнего водителя и КамАЗ, за рулем которого находился 39-летний мужчина. В результате травмы получили водитель легковушки и его 20-летний пассажир. Их госпитализировали. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.