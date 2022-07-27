Несколько человек получили травмы в массовом ДТП с участием фуры в Судогодском районе

Серьезное ДТП произошло в Судогодском районе Владимирской области. Там столкнулись четыре машины. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местное УМВД.

Авария случилась на 108-м километре трассы «Владимир — Муром— Арзамас» рядом с деревней Сойма. Водитель Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой, за которой двигались Ford focus и Hyundai.

В результате один из автомобилей перевернулся и улетел в кювет. Водители легковых автомобилей получили травмы. Мужчину за рулем Hyundai доставили в медицинское учреждение.