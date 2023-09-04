Происшествия 04 сентября 2023, 17:33 Несколько человек получили травмы в массовом ДТП на Кубани

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ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Туапсинском районе. Там столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.

Авария случилась утром 4 сентября. Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. В результате иномарку отбросило на Kia Soul и Toyota.

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В результате травмы получили четверо взрослых и один ребенок. На данный момент дорогу регулируют сотрудники ГИБДД.