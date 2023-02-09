Происшествия 09 февраля 2023, 22:18 Несколько человек получили травмы в ДТП в Ростовской области

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Серьезное ДТП произошло в Миллеровском районе Ростовской области. Там столкнулись две отечественные легковушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

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Авария случилась 8 февраля на 31-м километре трассы между Миллерово и Вешенской. В какой-то момент водитель ВАЗ-21093 решил совершить обгон, однако задел ВАЗ-21121, который двигался в попутном направлении. В результате второй автомобиль вылетел с трассы и врезался в дерево. В результате травмы получили водитель и двое пассажиров. Один из них — ребенок.