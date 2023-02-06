Происшествия 06 февраля 2023, 17:33 Несколько человек получили травмы в ДТП в Башкирии

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Серьезное ДТП произошло в Башкирии на трассе Магнитогорск — Ира. В результате четыре человека получили травмы. Об этом сообщил mkset.ruсо ссылкой на данные региональной ГИБДД.

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Авария случилась 5 февраля. Мужчина за рулем отечественной легковушки выехал на встречную полосу там, где был запрещен обгон. На встречной полосе он столкнулся с другой машиной, за рулем которой находилась 21-летняя девушка без водительского удостоверения. В результате травмы получили оба водителя, а также два пассажира второй машины.