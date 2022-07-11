Несколько человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки в Краснодаре

ДТП произошло 11 июля на улице Бершанской в Краснодаре. Там водитель Peugeot столкнулся с маршруткой № 30. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Водитель иномарки не выдержал безопасный боковой интервал, из-за чего и случилась авария. В момент происшествия маршрутку покидали пассажиры. В результате четыре человека получили травмы. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.