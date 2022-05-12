Несколько человек получили травмы при столкновении скорой с КамАЗом в Казани

В Казани из-за столкновения скорой с КамАЗом несколько человек получили травмы.

Как сообщает inkazan.ru, на улице Тэцевской водитель грузовика не стал пропускать машину скорой помощи, водитель которой включил проблесковые маячки. Во время ДТП при этом не работал светофор.

В результате аварии несколько человек получили травмы. Точно пока известно о двух фельдшерах, которых увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На месте ДТП образовалась пробка.