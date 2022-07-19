Несколько человек погибли во время пожара во Владимирской области

Деревянный многоквартирный дом загорелся в Кольчугино Владимирской области. Об этом сообщил «Царьград».

Пожар произошел в ночь на 19 июля. На место происшествия прибыли семь человек личного состава, а также три автомобиля спецтехники. Спустя время спасателям удалось потушить возгорание, площадь которого составила 30 квадратных местров. Огонь уничтожил одну из квартир со всем содержимым имуществом. Кроме того, двое человек — 39-летняя женщина и 38-летний мужчина — скончались. Одного человека удалось спасти из огня.