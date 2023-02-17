Происшествия 17 февраля 2023, 16:33 Несколько человек погибли во время пожара в деревянном доме в Иркутской области

Читать 360tv в

Серьезный пожар произошел в селе Мамоны Иркутской области. Там загорелся деревянный двухквартирный дом. Об этом сообщили «Новые Известия» со ссылкой на данные регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила в 5:09 по местному времени (0:09 по мск). На место происшествия прибыли спасатели, которые ликвидировали пламя на площади в 48 квадратных метров.

Реклама

В результате возгорания погибли трое мужчин и две женщины. Специалистам предстоит установить точные причины возгорания. По предварительным данным, пожар спровоцировала неосторожность во время курения.

Реклама