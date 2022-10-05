Несколько человек отравились угарным газом в Саратове | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

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Viber Несколько человек отравились угарным газом в Саратове

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Четыре человека отравились угарным газом во время пожара в общежитии Саратовского государственного медицинского университета. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Информация о возгорании поступила вечером 4 октября. Загорелось помещение на третьем этаже общежития. Спасатели вывели из здания жильцов. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства случившегося, передало ИА НСН.

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