Несколько человек отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

Пять человек отравились в Нижнем Новгороде угарным газом. Из них четверо — дети. Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщил RT со ссылкой на СУ СК по Нижегородской области.

«Из квартиры дома по улице Пушкина в Нижнем Новгороде в медицинские учреждения доставлены пять человек с признаками отравления угарным газом», — заявили в ведомстве.

По неподтвержденной информации, возраст детей составляет от четырех до восьми лет. Пострадавшая женщина являлась их матерью. На данный момент сотрудники органов проводят доследственную проверку.