Несколько человек могут находиться под завалами после взрыва газа в Ногинске

После взрыва газа в жилом доме Ногинска трех человек госпитализировали в больницу. По предварительным данным, двое находятся под завалами. Глава Минздрава Светлана Стригункова подтвердила «360», что под завалами могут находиться люди.

При взрыве дома в Ногинске пострадали три человека, из них двое детей. По данным Telegram-канала Baza, одному ребенку пять лет, второму — 11. В каком они состоянии, не уточняется. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. ТАСС со ссылкой на источник написал, что число пострадавших возросло до четырех.

Утром 8 сентября произошел взрыв газа в одном из домов Ногинска. Частично обрушились квартиры на втором, третьем и четвертом этажах. На место выехали спасатели Ногинского СЦ, Центра Лидер и Центроспаса и кинологи. Пока привлечены более 60 человек и 24 единицы техники.

Причины взрыва еще не известны. Региональная прокуратура уже начала проверку, СК возбудил уголовное дело. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вице-губернатору региона Евгению Хромушину, зампреду Роману Каратаеву и руководителю подмосковного МЧС Сергею Полетыкину выехать на место взрыва газа и оказать всею необходимую помощь людям.