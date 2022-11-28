Происшествия 28 ноября 2022, 18:05 Несколько человек доставили в больницу после массовой драки в Колпинском районе Петербурга

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Массовая драка случилась в кафе поселка Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. В результате четыре человека пострадали. Об этом сообщила Neva.Today.

После сообщения о драке на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали двоих человек. При этом еще четверых человек доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

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Информации о причинах драки, а также о том, кто стал зачинщиком, не поступало.

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