Происшествия 25 августа 2023, 03:55 Несколько беспилотников уничтожили над морем в Севастополе Губернатор Севастополя Развожаев: в районе мыса Херсонес сбили несколько БПЛА РИА «Новости»

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Над морем в районе мыса Херсонес в Крыму уничтожили несколько украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем», — написал глава региона.

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По информации губернатора, экстренные службы не зафиксировали никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Развожаев отметил, что сейчас в городе тихо, однако все службы находятся в состоянии боевой готовности.

В ночь на 25 августа украинская сторона попыталась атаковать гражданские объекты на территории России. Системы ПВО сбили ракету над Калужской областью. Это была ракета доработанного комплекса ПВО С-200, сообщили в Минобороны России. Момент уничтожения ракеты попал на видео очевидцев.