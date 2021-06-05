Несколько белых людей стали жертвами полицейских в Америке

Несколько белых и афроамериканцев пострадали от полицейских США за последнее время. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Леонардо Попа убили после того, как он вызвал 911. Изначально он хотел покончить с собой. В результате мужчину застрелил сам полицейский. Также в Колорадо был убит Стивенс Росс Гласс. До этого он выстрелил в правоохранителей из игрового страйкбольного пистолета.

Также произошел случай, похожий на убийство Джорджа Флойда. Марио Гонзалес погиб после того, как во время задержания его спину придавили коленом. Об этом сообщило РИА ФАН.