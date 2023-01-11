Эксклюзив 11 января 2023, 09:11 Несколько автомобилей загорелись в Новой Москве МЧС: несколько автомобилей загорелись на улице в Новой Москве

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Утром 11 января несколько машин загорелись на открытой площадке на одной из улиц Новой Москвы. Об этом «360» сообщили в столичном главке МЧС.

«Там происходит возгорание на улице, на открытой площадке. По предварительным данным, горят несколько автомобилей», — сказал он.

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По его словам, разведка сейчас продолжается. По данным источника «360», все произошло в поселении Внуковское, на улице Бориса Пастернака.

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Источник заявил о взрыве бытового газа, но в МЧС эти данные не подтвердило. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.