Несколько автомобилей загорелось на открытой парковке в Москве

Крупный пожар начался на парковке на Ленинградском проспекте. На кадрах с места ЧП можно видеть, что от горящего автомобиля валят клубы черного дыма. Пламя практически уничтожило одну машину.

По данным департамента транспорта Москвы, из-за ЧП движение по улице Авиаконструктора Микояна полностью было перекрыто.

«Возгорание автомобиля произошло у дома 39, строение 1, по Ленинградскому проспекту. В 12:24 его локализовали», — сообщили «360» в ГУ МЧС.

В настоящее время движение автомобилей восстановлено по средней и левой полосам в сторону 3-й Песчаной улицы. Ограничения на улице Маршала Шапошникова также полностью сняты, говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

По данным «Вечерней Москвы», на открытой парковке загорелось четыре автомобиля. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

Информация о пострадавших спасателям не поступала. Причины и обстоятельства возгорания будут установлены после полной ликвидации пожара.