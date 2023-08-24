Происшествия 24 августа 2023, 14:26 Несколько автомобилей столкнулись на улице Правды в Москве Baza: депутат Госдумы Гурулев попал в ДТП на улице Правды в центре Москвы РИА «Новости»

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В районе перекрестка улицы Правды и переулка Расковой столкнулось несколько машин. Об этом сообщил в Telegram-канале дептранс столицы.

Участниками столкновения стало четыре легковых автомобиля. О причинах аварии и количестве пострадавших информации не поступало. К месту ДТП выехали оперативные службы города.

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По данным Telegram-канала Baza, в одной из машин находился депутат Госдумы Андрей Гурулев. В Mercedes генерала-лейтенанта врезался водитель BMW.

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