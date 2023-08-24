24 августа 2023, 14:26
Несколько автомобилей столкнулись на улице Правды в Москве
Baza: депутат Госдумы Гурулев попал в ДТП на улице Правды в центре Москвы
В районе перекрестка улицы Правды и переулка Расковой столкнулось несколько машин. Об этом сообщил в Telegram-канале дептранс столицы.
Участниками столкновения стало четыре легковых автомобиля. О причинах аварии и количестве пострадавших информации не поступало. К месту ДТП выехали оперативные службы города.
Реклама
По данным Telegram-канала Baza, в одной из машин находился депутат Госдумы Андрей Гурулев. В Mercedes генерала-лейтенанта врезался водитель BMW.
Ранее грузовик сбил пожилую женщину на северо-западе Москвы. ДТП произошло во дворе жилого дома в районе Хорошево-Мневники.
Еще одна авария случилась с участием автомобиля каршеринга. Пьяный мужчина под чужим логином сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе на улице Веневская. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. После этого компания «Ситидрайв» начала внутреннюю проверку.
ДТП
Москва 2023
Дептранс Москвы
Реклама
Реклама