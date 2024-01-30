Происшествия 30 января 2024, 18:40 Несколько автомобилей столкнулись на МКАД Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 12-го километра МКАД Valery Lukyanov/Russian Look / Global Look Press

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На внешней стороне 12-го километра МКАД в районе Кузьминского лесопарка столкнулись несколько автомобилей. Из-за ДТП движение на участке временно затруднено, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На внешней стороне 12-го километра МКАД (в районе Кузьминского лесопарка) произошло столкновение нескольких автомобилей», — заявили в ведомстве.

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В дептрансе добавили, что на месте происшествия уже работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших не уточнили. Кроме того, водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

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