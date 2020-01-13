Несколько автомобилей и рейсовый автобус столкнулись в Ленобласти

Массовое ДТП произошло в Ленинградской области на трассе Р-23 «Псков». Столкнулись, по разным данным, от восьми до 15 транспортных средств. Среди них — автомобили, маршрутка и рейсовый автобус.

Авария произошла в Гатчинском районе, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

В попутном направлении на Киевском шоссе столкнулись 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes с пятью людьми в салоне и рейсового автобуса № 2375. Последний ехал в Псков из Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, в ДТП практически никто не пострадал. Водитель одной из легковых машин сломал руку. Его госпитализировали в Гатчинскую центральную районную больницу.

О 15 столкнувшихся транспортных средствах рассказал и портал 78.ru, указав на затрудненное движение на участке трассы после аварии.

По словам очевидцев, столкновение произошло на объездной дороге в сторону Гатчины. На место оперативно прибыли экстренные службы.

В организации «Упрдор Северо-Запад», которая обслуживает участок, ТАСС рассказали о врезавшихся восьми автомобилях и рейсовом автобусе.

Портал 47News написал о девяти транспортных средствах — участниках ДТП, среди которых был Mercedes Sprinter и междугородный автобус Neoplan.

Госпитализировали, уверили «Невские новости», трех пострадавших.